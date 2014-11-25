EURussiaCentreEU-Russia Centre

Еженедельная колонка

Российский «городской класс»: потенциал изменений? 25 Ноя 2014 25 Ноя 2014

Лев Гудков, Левада-Центр, Наталья Зоркая, Левада-Центр, Мария Орджоникидзе, Центр ЕС-Россия

В июле-августе 2014 года по заказу Центра ЕС-Россия и Немецкой Ассоциации восточно-европейских исследований, Левада-центр провел в 12 городах-миллионниках социологическое исследование взрослого городского населения. Респондентам задавался широкий спектр вопросов, касающихся их жизненных целей, ценностей, установок и предпочтений. Исследователей, в первую очередь, интересовало, как этот сегмент российского общества расценивает ситуацию в России, что вызывает опасения и надежды, каково отношение к западным странам и где может таиться потенциал к изменениям.

Успехи пропаганды

Сразу следует отметить, что исследование проводилось в условиях беспрецедентной пропагандисткой кампании, ведущейся во всех государственных СМИ. Учитывая, что для 90% населения телевидение продолжает оставаться основным источником информации, а все федеральные каналы контролируются или цензурируются Кремлем, результаты пропагандистских усилий были весьма эффективны. Милитаристские настроения в российском обществе достигли неслыханных показателей, поддержка деятельности президента Путина увеличилась вдвое, а протестные настроения, напротив, снизились в 2,5 раза. »