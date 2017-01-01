EURussiaCentreEU-Russia Centre

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Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, заявил в субботу замминистра обороны РФ Анатолий Антонов. По его словам, новая редакция Военной доктрины России, одобренная в конце прошлого года президентом Владимиром Путиным, – сугубо оборонительный документ, направленный на обеспечение национальной безопасности РФ в меняющихся условиях
: «Мне кажется, что эти слова особенно важны в канун такого праздника, как 70-летие Победы во Второй мировой войне». Источник: Независимая газета