  • English

EURussiaCentreEU-Russia Centre

ЕС-Россия » Новости » Минобороны: Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать




Минобороны: Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать

23 марта 2015
Комментариев нет

Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, заявил в субботу замминистра обороны РФ Анатолий Антонов. По его словам, новая редакция Военной доктрины России, одобренная в конце прошлого года президентом Владимиром Путиным, – сугубо оборонительный документ, направленный на обеспечение национальной безопасности РФ в меняющихся условиях

: «Мне кажется, что эти слова особенно важны в канун такого праздника, как 70-летие Победы во Второй мировой войне».

Источник: Независимая газета

Comments closed.

« Чубайс не верит, что Немцова убили из-за религиозной ненависти /
Карта сайта | Контакты | Ссылки | На главную Copyright 2017 Центр ЕС-Россия