EURussiaCentreEU-Russia Centre

Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, заявил в субботу замминистра обороны РФ Анатолий Антонов. По его словам, новая редакция Военной доктрины России, одобренная в конце прошлого года президентом Владимиром Путиным, – сугубо оборонительный документ, направленный на обеспечение национальной безопасности РФ в меняющихся условиях

Источник: Независимая газета

: «Мне кажется, что эти слова особенно важны в канун такого праздника, как 70-летие Победы во Второй мировой войне».