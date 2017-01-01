EURussiaCentreEU-Russia Centre

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс не верит, что предполагаемые убийцы Бориса Немцова руководствовались мотивами религиозной ненависти. «Я внимательно посмотрел все, что Борис Немцов говорил по поводу ислама в связи с трагическими событиями во Франции, – сказал он. – Там было, конечно, не очень уважительно, но не более того.

Источник: Независимая газета

Там не было какой-то злобы, оскорблений. Да и сами подозреваемые, как я понимаю, не являются исламскими фундаменталистами».