EURussiaCentreEU-Russia Centre

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Европейские неофашисты побывали на форуме в Петербурге: Россия использует радикалов для продвижения своих «ценностей» в Евросоюзе, полагает эксперт

23 марта 2015
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Санкт-Петербурге вчера прошел Международный русский консервативный форум, организованный членом партии «Родина» Юрием Любомирским. Форум был направлен на объединение усилий консервативных сил по развитию отношений Европы и России в направлении отмены санкций и улучшение взаимодействия с целью «предотвратить войну в Европе

, разжигаемую интересантами, не находящимися в пределах Европы», объяснил руководитель петербургского отделения «Родины» Андрей Петров. Один из пунктов резолюции, которую должны были принять на форуме, – создание координационного консервативного совета, куда войдут все участвовавшие организации.

Источник: Ведомости

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