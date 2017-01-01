EURussiaCentreEU-Russia Centre

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Санкт-Петербурге вчера прошел Международный русский консервативный форум, организованный членом партии «Родина» Юрием Любомирским. Форум был направлен на объединение усилий консервативных сил по развитию отношений Европы и России в направлении отмены санкций и улучшение взаимодействия с целью «предотвратить войну в Европе
, разжигаемую интересантами, не находящимися в пределах Европы», объяснил руководитель петербургского отделения «Родины» Андрей Петров. Один из пунктов резолюции, которую должны были принять на форуме, – создание координационного консервативного совета, куда войдут все участвовавшие организации. Источник: Ведомости