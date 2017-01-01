EURussiaCentreEU-Russia Centre

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Посол России в Дании Михаил Ванин предостерег руководство страны от присоединения к системе противоракетной обороны (ПРО): в этом случае «датские военные корабли станут мишенями для российских ядерных ракет», заявил он в интервью местной газете Lykkands-Posten 21 марта. И тогда наши страны «рискуют начать рассматривать друг друга как врагов», добавил Ванин.