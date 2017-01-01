  • English

EURussiaCentreEU-Russia Centre

ЕС-Россия » Новости » Посол России в Копенгагене пригрозил Дании российскими ядерными ракетами: Михаил Ванин пояснил, что хотел привлечь внимание общественности к проблеме ПРО




Посол России в Копенгагене пригрозил Дании российскими ядерными ракетами: Михаил Ванин пояснил, что хотел привлечь внимание общественности к проблеме ПРО

23 марта 2015
Комментариев нет

Посол России в Дании Михаил Ванин предостерег руководство страны от присоединения к системе противоракетной обороны (ПРО): в этом случае «датские военные корабли станут мишенями для российских ядерных ракет», заявил он в интервью местной газете Lykkands-Posten 21 марта. И тогда наши страны «рискуют начать рассматривать друг друга как врагов», добавил Ванин.


Целью высказывания было стремление привлечь внимание датской общественности к проблеме ПРО, пояснил ТАСС Ванин, до 2004 г. возглавлявший Государственный таможенный комитет: «Датчане плохо представляют себе последствия такого шага для безопасности королевства, так как они скрываются от них».

Источник: Ведомости

Comments closed.

« МИД РФ: Невыдача виз – “коллективное наказание” крымчан / Европейские неофашисты побывали на форуме в Петербурге: Россия использует радикалов для продвижения своих «ценностей» в Евросоюзе, полагает эксперт »
Карта сайта | Контакты | Ссылки | На главную Copyright 2017 Центр ЕС-Россия