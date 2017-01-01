EURussiaCentreEU-Russia Centre

Посол России в Дании Михаил Ванин предостерег руководство страны от присоединения к системе противоракетной обороны (ПРО): в этом случае «датские военные корабли станут мишенями для российских ядерных ракет», заявил он в интервью местной газете Lykkands-Posten 21 марта. И тогда наши страны «рискуют начать рассматривать друг друга как врагов», добавил Ванин.

Источник: Ведомости

Целью высказывания было стремление привлечь внимание датской общественности к проблеме ПРО, пояснил ТАСС Ванин, до 2004 г. возглавлявший Государственный таможенный комитет: «Датчане плохо представляют себе последствия такого шага для безопасности королевства, так как они скрываются от них».