EURussiaCentreEU-Russia Centre

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В Москве лидеры Германии и Франции попытаются добиться мирного соглашения по Украине

06 Фев 2015
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Вчера президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель побывали в Киеве у президента Украины Петра Порошенко и показали ему франко-германский мирный план. «Мы с Ангелой Меркель несколько дней готовили текст, который был бы приемлем для всех», — заявил Олланд перед поездкой.

Утром в пятницу Олланд и Меркель планируют обсудить этот план в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры обсуждались вчера в Москве на заседании Совета безопасности России.

Источник: Ведомости

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