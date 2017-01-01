EURussiaCentreEU-Russia Centre

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Более чем пятичасовые переговоры лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда с президентом Украины Петром Порошенко завершились в Киеве в ночь на 6 февраля.
В ходе переговоров «стороны поддержали мирное урегулирование конфликта в Донецкой и Луганской области и выразили надежду, что и Россия заинтересована в этом», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента. Отмечается также, что стороны «обсудили пути реализации минских договоренностей, которые являются основой разрешения конфликта, и наработали общие предложения относительно дальнейших шагов». Стороны призвали «к немедленному прекращению огня, выводу иностранных войск из Украины, отводу тяжелой техники и вооружений, закрытию границы и освобождению всех заложников». Источник: Ведомости