EURussiaCentreEU-Russia Centre

Принятые в четверг решения НАТО об укреплении военной инфраструктуры на восточных рубежах Альянса меняют военно-стратегическую ситуацию в Европе и представляют угрозу для России, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.

Источник: Российская газета

Помимо этого, Россию беспокоит усиление активности авиации НАТО у ее границ, отметил он. Общее количество вылетов самолетов авиации альянса в приграничных с Россией и Белоруссией районах за год выросло вдвое, превысив три тысячи.