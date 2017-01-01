EURussiaCentreEU-Russia Centre

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Принятые в четверг решения НАТО об укреплении военной инфраструктуры на восточных рубежах Альянса меняют военно-стратегическую ситуацию в Европе и представляют угрозу для России, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.
Помимо этого, Россию беспокоит усиление активности авиации НАТО у ее границ, отметил он. Общее количество вылетов самолетов авиации альянса в приграничных с Россией и Белоруссией районах за год выросло вдвое, превысив три тысячи. Источник: Российская газета